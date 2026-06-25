Schianto sulla Nola-Villa Literno, ecco chi sono i due amici morti

L’impatto è stato particolarmente violento e i soccorsi, giunti rapidamente sul posto con i sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi

Nella notte tra le strade dell’Agro casertano si è consumata una tragedia che ha spezzato la vita di due amici in viaggio di rientro. Due motociclisti, a bordo di moto BMW dello stesso modello, stavano percorrendo la Strada statale 7bis, nel tratto noto come “Terra di Lavoro”, quando poco dopo le 3 del mattino si è verificato il violento impatto che non ha lasciato scampo a nessuno dei due.Le vittime sono Mauro Del Vecchio, 35 anni, originario di Casavatore, e Leopoldo Colicelli, 38 anni, residente a Casoria. I due, legati da amicizia, avevano trascorso la serata insieme e stavano facendo ritorno a casa dopo una cena sulla zona della Domitiana. Viaggiavano su due motociclette identiche, procedendo lungo un rettilineo quando, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto lo scontro tra i mezzi.L’impatto è stato particolarmente violento e i soccorsi, giunti rapidamente sul posto con i sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi i centauri. La scena dell’incidente si è presentata immediatamente complessa, con i mezzi e i resti dei motocicli sparsi lungo la carreggiata.Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, coordinati dal capitano Marco Busetto. Secondo una prima ipotesi investigativa, uno dei due motociclisti potrebbe aver perso il controllo del mezzo, finendo per urtare l’altro, ma la dinamica esatta resta ancora da ricostruire con precisione attraverso gli ulteriori rilievi.Le salme sono state successivamente restituite alle famiglie, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della tragedia avvenuta su una delle arterie più trafficate che collegano il Casertano con l’area napoletana.