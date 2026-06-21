Scappano all'Alt e vanno a sbattere contro i rifiuti

La corsa, però, si è conclusa pochi istanti dopo in modo autonomo e accidentale

Due giovani, di 18 e 19 anni, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto in piazza Sant’Antonio, a Sant’Antimo, dopo una fuga da un posto di controllo delle forze dell’ordine. L’episodio si è concluso con il loro ferimento lieve, la denuncia e il sequestro del mezzo. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando una pattuglia ha intimato l’alt a uno scooter condotto dal ragazzo di 18 anni. Invece di rallentare e fermarsi per i controlli, il giovane avrebbe scelto di accelerare nel tentativo di sottrarsi alla verifica, dando il via a una breve ma concitata fuga per le strade della zona.



La corsa, però, si è conclusa pochi istanti dopo in modo autonomo e accidentale. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro alcuni cassonetti dei rifiuti presenti nella piazza. L’urto ha provocato la caduta dei due ragazzi e il danneggiamento dello scooter.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due giovani direttamente in piazza. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero risultate gravi, rendendo non necessario il trasporto urgente in ospedale.



Dopo gli accertamenti effettuati nell’immediato dalle forze dell’ordine, entrambi i ragazzi sono stati denunciati. Il conducente dovrà rispondere anche delle contestazioni legate alla mancata ottemperanza all’alt e alla guida pericolosa.



Lo scooter è stato invece sottoposto a sequestro, in attesa degli ulteriori accertamenti previsti dalle procedure di legge.



L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alle fughe durante i controlli stradali, comportamenti che spesso trasformano situazioni di routine in incidenti potenzialmente molto più gravi.