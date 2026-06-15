Scafati, giovane accoltellato al petto davanti allo stadio

Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei fatti

Proseguono senza sosta le attività investigative dei carabinieri per fare piena luce sul grave episodio di violenza avvenuto a Scafati nei giorni scorsi, quando un giovane è rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione avvenuta nelle vicinanze dello stadio comunale. Il ragazzo, soccorso subito dopo l'accaduto, è stato trasportato all'ospedale Ospedale Umberto I, dove è tuttora ricoverato. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato una ferita da arma da taglio al torace, lesione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche. Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui sarebbe maturata l'aggressione, che potrebbe essere scaturita da un diverbio degenerato in violenza.



Le indagini sono affidate ai militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e ai carabinieri della Tenenza di Scafati. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, acquisendo elementi utili e analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area per identificare eventuali responsabili e ricostruire ogni fase dell'accaduto.