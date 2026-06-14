Sanzioni nella movida fino a 3000 euro

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli esercizi commerciali presenti nelle zone interessate

Dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti del Vomero nelle ultime settimane riguardo ai disagi provocati dalla movida notturna, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo nel quartiere con un servizio straordinario finalizzato a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme. L'operazione, coordinata dagli agenti del Commissariato Vomero, si è svolta nella serata di ieri e ha interessato alcune delle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. I controlli si sono concentrati in particolare nella zona di San Martino, in piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e lungo le principali strade del quartiere, tra cui via Luca Giordano, via Scarlatti e via Falcone.

Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno identificato complessivamente 50 persone, quattro delle quali risultate già note alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 35 veicoli e contestate cinque violazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli esercizi commerciali presenti nelle zone interessate dalla movida. Gli agenti hanno effettuato controlli all'interno di dieci attività, riscontrando in alcuni casi diverse irregolarità. Ai titolari di alcuni locali sono state impartite prescrizioni per sanare violazioni di varia natura, mentre tre esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente.

Le contestazioni hanno riguardato la mancata compilazione della documentazione HACCP prevista per la sicurezza alimentare, carenze sotto il profilo igienico-sanitario e la mancata emissione dello scontrino fiscale. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 3.000 euro.

L'attività rientra nel più ampio piano di controlli predisposto per contrastare gli effetti della cosiddetta "movida selvaggia", un fenomeno che da tempo alimenta le proteste dei residenti del quartiere, soprattutto per rumori notturni, assembramenti e problemi legati alla viabilità e al decoro urbano.