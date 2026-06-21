Sale sul traghetto con un chilo di droga

la droga era verosimilmente destinata ad alimentare il mercato dello spaccio

L'arrivo sull'isola doveva passare inosservato, ma il comportamento dell'uomo ha attirato l'attenzione degli agenti impegnati nei controlli al porto. Così un normale accertamento si è trasformato in un importante sequestro antidroga che ha portato all'arresto di un 61enne trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel porto di Ischia, dove con l'avvicinarsi della stagione estiva vengono intensificati i controlli su persone e veicoli in arrivo. Le isole del Golfo di Napoli, infatti, rappresentano mete particolarmente frequentate durante i mesi più caldi e, proprio per questo, sono costantemente monitorate dalle forze dell'ordine per contrastare eventuali traffici illeciti.



Il sessantunenne era appena sbarcato da un traghetto proveniente da Pozzuoli quando è stato fermato dagli agenti del commissariato isolano per una verifica di routine. Durante il controllo, però, qualcosa ha insospettito i poliziotti: nonostante la documentazione fosse regolare, l'uomo appariva particolarmente agitato e nervoso.



Da quel momento gli operatori hanno deciso di approfondire gli accertamenti, concentrando l'attenzione sull'automobile con cui il sospettato era arrivato sull'isola. L'ispezione del veicolo ha permesso di individuare un vano ricavato all'interno dell'abitacolo e accuratamente occultato.



All'interno del nascondiglio è stato trovato un panetto contenente circa un chilo e duecento grammi di cocaina. Una quantità considerevole di sostanza stupefacente che, una volta suddivisa in dosi e immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto generare ingenti profitti.



Secondo gli investigatori, la droga era verosimilmente destinata ad alimentare il mercato dello spaccio sull'isola durante il periodo estivo, quando l'aumento delle presenze turistiche comporta anche una maggiore domanda di sostanze stupefacenti.



La cocaina è stata sequestrata, mentre per il 61enne sono scattate le manette. L'uomo dovrà ora rispondere dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L'episodio si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga messe in campo dalle forze dell'ordine nei principali punti di accesso alle località turistiche della Campania, particolarmente frequentate durante la stagione estiva.