Riparte il Metro del Mare, dalla città alle località da sogno

Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 euro, sono pensate per essere accessibili e favorire l’utilizzo del servizio.

D’estate, in Campania, il mare non è solo una meta turistica: può diventare anche un vero e proprio asse di collegamento tra territori e spostamenti quotidiani. Da oggi Alicost Spa riattiva i servizi del cosiddetto “Metrò del Mare”, la rete di collegamenti via mare che unisce Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana, offrendo a residenti e turisti un’alternativa all’uso dell’auto e alla congestione stradale. Il servizio collega alcuni dei luoghi più rappresentativi della costa campana, valorizzando la navigazione come mezzo di trasporto oltre che come esperienza di viaggio, e contribuendo a rendere più fluidi gli spostamenti tra le località balneari.

Saranno operative due linee principali. La Linea A1, attiva dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, creando anche un collegamento diretto tra il Cilento e la Costiera Amalfitana. La Linea A2, invece, sarà attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, potenziando l’accesso alle località cilentane nei giorni di maggiore affluenza turistica.

Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 euro, sono pensate per essere accessibili e favorire l’utilizzo del servizio.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, l’obiettivo è promuovere una mobilità più sostenibile, riducendo il traffico su strada e le emissioni, e migliorando la vivibilità delle aree costiere, oltre a incentivare una fruizione più equilibrata delle principali destinazioni turistiche della regione.