Ragazza di 23 anni ferita a colpi di pistola durante una lite

Gli investigatori stanno lavorando per definire con precisione il luogo e le circostanze dell'episodio

Una donna di 23 anni è rimasta ferita da alcuni colpi d'arma da fuoco ed è stata trasportata all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverata. Nonostante le ferite riportate, la giovane è cosciente e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme è scattato nelle scorse ore, quando la ragazza è giunta presso il nosocomio della zona orientale della città. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.



Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il ferimento sarebbe avvenuto nell'area compresa tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Gli investigatori stanno lavorando per definire con precisione il luogo e le circostanze dell'episodio.



Sul caso sono impegnati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra Mobile di Napoli, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo tutti gli elementi utili alle indagini.



Al momento nessuna pista viene esclusa. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella che il ferimento possa essere maturato nell'ambito di una lite avvenuta in un contesto domestico. I primi riscontri, infatti, farebbero ritenere che gli spari siano stati esplosi all'interno di un'abitazione, ma sarà l'attività investigativa a chiarire l'esatta dinamica dei fatti.



Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno la giovane ferita e le persone presenti al momento dell'accaduto, mentre proseguono i rilievi e gli approfondimenti per ricostruire ogni fase della vicenda. Al momento non risultano provvedimenti né persone fermate.