Pompei, difende il padre da una babygang e viene accoltellato

Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato del Commissariato di Pompei, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti

Una notte di tensione e violenza si è consumata a Pompei, nei pressi del parcheggio del mercato dei fiori, dove un giovane è rimasto ferito dopo essere intervenuto in difesa del padre, un imprenditore del settore florovivaistico che da giorni sarebbe stato oggetto di provocazioni e molestie da parte di un gruppo di ragazzi. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano commerciante sarebbe stato ripetutamente preso di mira negli ultimi giorni da alcuni giovani appena maggiorenni. Una situazione che avrebbe generato crescente preoccupazione all'interno della famiglia e che, nella notte, sarebbe sfociata in un violento confronto.



Nel tentativo di proteggere il padre e porre fine alle continue provocazioni, il figlio dell'imprenditore sarebbe intervenuto direttamente. La discussione sarebbe però rapidamente degenerata in una colluttazione durante la quale uno dei presenti avrebbe estratto un coltello.



Nel corso dello scontro il giovane è stato raggiunto da almeno due fendenti agli arti inferiori. Le ferite riportate hanno richiesto l'intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in ospedale, dove i medici hanno prestato le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, ma le lesioni sono state giudicate guaribili in circa trenta giorni.



L'episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per il contesto in cui sarebbe maturato, legato a una serie di comportamenti intimidatori che, secondo quanto emerso, andavano avanti da diversi giorni.



Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato del Commissariato di Pompei, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare tutte le persone coinvolte nell'aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l'eventuale presenza di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza della zona.



L'attività investigativa coordinata dagli uomini del commissariato guidato dal vice questore Giuseppe Nicotera punta a chiarire le responsabilità dei partecipanti alla lite e ad accertare le circostanze che hanno portato all'accoltellamento del giovane.



Nelle prossime ore saranno fondamentali le dichiarazioni dei testimoni e gli ulteriori accertamenti della polizia per delineare un quadro completo dell'accaduto e procedere all'identificazione degli autori dell'aggressione.