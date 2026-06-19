Paziente si lancia nel vuoto all'Ospedale del Mare

La risposta dell’équipe infermieristica è stata rapida e coordinata: gli operatori sono intervenuti subito sul posto

Nel pomeriggio di ieri si sono vissuti momenti di forte apprensione all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si è verificato un grave episodio che ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario e dei soccorsi interni. Un paziente, un uomo di origine libica già seguito per problematiche di natura psichiatrica, è improvvisamente precipitato dalla rampa d’accesso del pronto soccorso, cadendo nel vuoto dalla struttura sopraelevata. L’episodio si è consumato in pochi istanti, sorprendendo gli operatori presenti nell’area sanitaria.Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si trovava all’interno del percorso del pronto soccorso quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe raggiunto la rampa esterna riuscendo poi a lanciarsi oltre la protezione della struttura. La scena si è svolta sotto gli occhi increduli del personale in servizio, che non ha potuto impedire l’accaduto nell’immediatezza.La risposta dell’équipe infermieristica è stata rapida e coordinata: gli operatori sono intervenuti subito sul posto, raggiungendo il paziente e avviando le prime manovre di assistenza e stabilizzazione in attesa di ulteriori interventi medici. Data la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento urgente in codice rosso all’interno dell’area critica del pronto soccorso.Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito serie. Il paziente ha riportato diverse fratture e un importante trauma toracico, conseguenze della caduta dall’altezza. Attualmente si trova ricoverato nell’area rossa della struttura ospedaliera, dove è costantemente monitorato dall’équipe medica.Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Gli inquirenti e la direzione sanitaria stanno lavorando per ricostruire ogni passaggio dell’accaduto, verificando eventuali criticità organizzative o aspetti legati alla gestione del paziente all’interno del presidio ospedaliero.L’episodio ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulle difficoltà di gestione dei casi psichiatrici in contesti di emergenza, soprattutto quando si verificano situazioni improvvise e potenzialmente pericolose all’interno di strutture ad alta affluenza come i pronto soccorso.