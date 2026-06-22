Ondata di calore fino a luglio: si arriverà a 41 gradi

Notti tropicali fino a 24-25 gradi

La Campania si prepara ad affrontare una delle ondate di calore più intense e persistenti degli ultimi anni. A partire da oggi, il caldo africano inizierà a far sentire con forza i propri effetti su Napoli e sull’intero territorio regionale, dando il via a una fase meteorologica caratterizzata da temperature elevate sia di giorno che durante la notte. Secondo le previsioni degli esperti, a determinare questa situazione è una vasta area di alta pressione di origine subtropicale che si sta estendendo su gran parte dell’Europa occidentale e del Mediterraneo. L’anticiclone trasporta masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa e crea condizioni favorevoli a un ulteriore aumento delle temperature al suolo.



Le conseguenze saranno evidenti soprattutto nelle regioni tirreniche, tra cui la Campania, dove i valori massimi potranno raggiungere e in alcuni casi superare i 38-39 gradi. Le aree urbane saranno tra quelle maggiormente colpite, con Napoli che dovrà fare i conti con il cosiddetto effetto “isola di calore”, fenomeno che provoca un ulteriore incremento delle temperature percepite a causa dell’asfalto, del cemento e della limitata ventilazione.



Se durante le ore centrali della giornata il caldo sarà particolarmente intenso, a preoccupare maggiormente gli esperti sono però le temperature notturne. Il termometro, infatti, faticherà a scendere sotto i 24-25 gradi anche nelle ore più fresche, dando origine alle cosiddette “notti tropicali”, una condizione che impedisce al corpo di recuperare adeguatamente dal caldo accumulato durante il giorno.



Le elevate temperature notturne rappresentano uno dei principali fattori di rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone affette da patologie croniche o cardiovascolari. Il mancato raffreddamento dell’organismo può infatti provocare affaticamento, insonnia, disidratazione e un aumento dello stress fisico.



Le previsioni indicano che questa fase di caldo intenso non sarà breve. Al contrario, l’anticiclone dovrebbe mantenere la propria influenza almeno fino alla fine del mese, con un progressivo rafforzamento nel corso della settimana. Le simulazioni meteorologiche più recenti ipotizzano addirittura un ulteriore aumento delle temperature nel prossimo fine settimana, quando in alcune località del Sud Italia si potrebbero raggiungere punte vicine ai 40-41 gradi.



Nel frattempo, l’energia accumulata nell’atmosfera e il forte riscaldamento dei mari potrebbero favorire la formazione di temporali anche intensi nelle zone interne e montuose del Centro Italia. Per il Sud, invece, i fenomeni instabili dovrebbero rimanere più limitati e isolati. In Campania il sole continuerà a dominare il quadro meteorologico, con scarse possibilità di precipitazioni e un caldo destinato ad aumentare giorno dopo giorno.



Per i cittadini si prospetta quindi una settimana particolarmente impegnativa, caratterizzata da temperature elevate, scarsa ventilazione e assenza di un reale refrigerio nelle ore notturne. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde, bere molta acqua, limitare gli sforzi fisici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili.



Le prossime giornate saranno decisive per comprendere l’intensità effettiva dell’ondata di calore, ma gli esperti concordano su un punto: la Campania sta entrando in una fase climatica eccezionale per durata e intensità, destinata a lasciare il segno su tutto il territorio regionale.