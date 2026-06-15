Neonata muore durante una festa di cresima in famiglia

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato tempestivamente tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la bambina

Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla gioia e alla condivisione si è trasformata in un dramma nel Nuorese. Una neonata di appena tre mesi è morta dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava con i familiari a una festa di cresima a Ollolai. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 14 giugno. Secondo quanto ricostruito, la piccola avrebbe manifestato all’improvviso gravi difficoltà respiratorie durante il ricevimento organizzato per celebrare la cerimonia religiosa. I genitori, resisi immediatamente conto della gravità della situazione, hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi.



Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato tempestivamente tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la bambina. Considerata la criticità delle sue condizioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per consentire un rapido trasferimento all’ospedale San Francesco di Nuoro.



Nonostante gli sforzi dei soccorritori e il successivo intervento dei medici del pronto soccorso, che hanno continuato le procedure di rianimazione dopo l’arrivo in ospedale, per la neonata non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato nella prima serata.



La notizia ha profondamente colpito la comunità di Ollolai, sconvolta da una tragedia tanto improvvisa quanto inattesa. In queste ore l’intero paese si è stretto attorno alla famiglia della piccola, travolta dal dolore per una perdita che ha lasciato sgomento e commozione.



Resta il cordoglio di una comunità che si trova ora a fare i conti con una vicenda che ha trasformato una giornata di festa in un momento di profonda tristezza.