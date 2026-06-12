Muore investito dal treno, traffico ferroviaria in tilt in Campania

numerosi treni Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi

Una tragedia si è consumata lungo la linea ferroviaria Napoli-Roma via Formia, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno in transito. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Aversa e Villa Literno, nei pressi della stazione di San Marcellino, in provincia di Caserta. La vittima, della quale al momento non sono state rese note le generalità, è stata travolta da un convoglio in corsa per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona coinvolta.

Presenti anche le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo uno dei collegamenti più importanti del Paese. Per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici, il traffico ferroviario è stato inizialmente sospeso tra Aversa e Villa Literno, provocando forti disagi ai viaggiatori.

Successivamente, ottenuta l’autorizzazione delle autorità competenti, la circolazione è stata gradualmente riattivata. Tuttavia, la situazione è tornata alla normalità solo in parte. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che lungo la tratta continuano a registrarsi rallentamenti e modifiche al servizio.

In particolare, numerosi treni Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto i 60 minuti. I tecnici ferroviari hanno lavorato per ripristinare la piena regolarità della circolazione e ridurre al minimo i disagi per i passeggeri.