Mamma e papà ripartono lasciando la figlia in autogrill

la bambina era già stata messa in sicurezza grazie all’intervento delle persone presenti nell’area di servizio

Attimi di forte apprensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una famiglia di origini sarde, in viaggio verso la Calabria, si è resa protagonista di un episodio che ha fatto temere il peggio. Durante una sosta per il rifornimento presso l’area di servizio di Sala Consilina, in direzione sud, la famiglia è ripartita senza accorgersi che la figlia di 10 anni non era risalita a bordo dell’auto. Solo pochi istanti dopo, i genitori si sono resi conto dell’assenza della bambina, ma trovandosi già in marcia non hanno potuto invertire la rotta e hanno immediatamente allertato la Polizia Stradale.

La segnalazione è stata raccolta dagli agenti della sottosezione di Sala Consilina, che si sono attivati con rapidità per ricostruire la situazione e raggiungere l’area interessata. Nel frattempo, la famiglia aveva proseguito fino allo svincolo di Padula, per poi fare ritorno verso il punto della sosta.

Fortunatamente, la bambina era già stata messa in sicurezza grazie all’intervento delle persone presenti nell’area di servizio, che si erano accorte della sua presenza da sola e avevano provveduto a proteggerla in attesa dei soccorsi.

Nel giro di pochi minuti gli agenti hanno raggiunto il posto e, verificata la situazione, hanno affidato la piccola ai genitori, tirando un sospiro di sollievo dopo i momenti di grande tensione.

L’episodio si è concluso senza conseguenze, ma ha lasciato grande paura nella famiglia e negli stessi operatori intervenuti, con un finale che, per fortuna, è stato a lieto fine.