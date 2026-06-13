Le massaggiatrici litigano in spiaggia e picchiano anche il cliente

La scena, osservata con stupore dai bagnanti, prosegue per alcuni minuti fino a rendere necessario l'intervento del bagnino

Una lite tra due massaggiatrici ambulanti su una spiaggia è diventata virale sui social dopo essere stata ripresa da un turista e pubblicata online. Il video, condiviso da Federico Lombardi durante una vacanza in Toscana, mostra una situazione insolita che ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti. Nelle immagini si vede una donna intenta a praticare un massaggio a una cliente sdraiata sul lettino. Poco dopo si avvicina un'altra massaggiatrice che prova a proporre lo stesso servizio alle persone presenti nelle vicinanze. La donna chiede quale sia il costo del trattamento e uno dei bagnanti risponde che stanno pagando trenta euro complessivi per due persone. A quel punto la seconda massaggiatrice afferma di poter offrire il medesimo servizio.

Il cliente però le fa notare che il massaggio è già iniziato con l'altra operatrice. Cercando una soluzione, propone scherzosamente di dividere il lavoro e il compenso tra entrambe. L'idea non viene però accolta dalla prima massaggiatrice, che interviene sostenendo che una simile condivisione non sia possibile.

Da quel momento la discussione si accende rapidamente. Le due donne iniziano a discutere animatamente davanti ai turisti presenti sulla spiaggia, rivendicando entrambe il diritto di seguire il cliente. Le parole lasciano presto spazio ai gesti: tra spinte reciproche e momenti di forte tensione, la situazione rischia di degenerare ulteriormente.

La scena, osservata con stupore dai bagnanti, prosegue per alcuni minuti fino a rendere necessario l'intervento del bagnino, che si avvicina per riportare la calma ed evitare conseguenze peggiori. Il filmato si interrompe proprio mentre le due contendenti vengono separate.

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social network, suscitando numerosi commenti e reazioni tra gli utenti, colpiti dall'insolita disputa nata per contendersi un cliente direttamente sulla battigia.