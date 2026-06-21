Lancia un sasso contro il bus e ferisce al volto una ragazza

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la dispersione di numerosi frammenti di vetro all’interno dell’abitacolo

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri ad Amalfi, dove un grave episodio di vandalismo ha messo a rischio l’incolumità dei passeggeri di un autobus di linea diretto alla frazione di Pogerola. Un giovane avrebbe infatti scagliato un grosso sasso contro il mezzo della Sita pochi istanti dopo essere sceso a una fermata lungo il percorso, provocando il ferimento di una passeggera e momenti di forte tensione a bordo. L’episodio si è verificato lungo la strada che collega il centro di Amalfi a Pogerola. Il masso lanciato contro il bus ha centrato una delle vetrate laterali del veicolo, mandandola completamente in frantumi. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la dispersione di numerosi frammenti di vetro all’interno dell’abitacolo, dove in quel momento erano presenti diversi viaggiatori.



A riportare le conseguenze più serie è stata una giovane di 25 anni, impiegata nel settore turistico della Costiera Amalfitana, che stava tornando a casa dopo aver concluso il proprio turno di lavoro. La ragazza è stata colpita dalle schegge generate dalla rottura del finestrino e ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari.



Tra i passeggeri si sono vissuti momenti di autentico panico. Il fragore causato dall’impatto e dalla successiva esplosione del vetro ha generato paura e confusione, con diverse persone che hanno temuto conseguenze ancora più gravi. Determinante si è rivelata la prontezza dell’autista, che è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e a gestire l’emergenza evitando ulteriori rischi per chi si trovava a bordo.



La 25enne è stata immediatamente assistita dai presenti e successivamente trasferita al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Qui i medici le hanno prestato le cure necessarie, applicando diversi punti di sutura per le ferite riportate. Fortunatamente, nonostante lo spavento e le lesioni subite, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.



In seguito all’accaduto, la corsa è stata sospesa e i passeggeri sono stati fatti proseguire con un autobus sostitutivo predisposto dall’azienda di trasporto. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amalfi, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.



Secondo le prime informazioni emerse dalle indagini, il responsabile del gesto sarebbe un ragazzo di 19 anni che, dopo essere sceso dallo stesso autobus, avrebbe raccolto e lanciato il grosso sasso contro il veicolo in transito. Gli investigatori stanno ora lavorando per accertare il movente dell’azione e valutare le eventuali responsabilità penali legate a un gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più drammatiche.