La richiesta ai vigili: "Ho l'esame, non fatemi la multa"

Dopo aver utilizzato tutte le monete che aveva con sé per acquistare il grattino, ha lasciato un messaggio scritto a mano direttamente sul tagliando

Tra l'ansia della prima prova di maturità e la corsa per arrivare in orario a scuola, uno studente di Avellino si è trovato a fare i conti con un problema tanto banale quanto inatteso: non aveva abbastanza denaro per coprire l'intera sosta sulle strisce blu durante le ore dell'esame. Invece di rinunciare al parcheggio o cercare una soluzione alternativa all'ultimo momento, il ragazzo ha deciso di affidarsi al buon senso degli addetti al controllo della sosta.Dopo aver utilizzato tutte le monete che aveva con sé per acquistare il grattino, ha lasciato un messaggio scritto a mano direttamente sul tagliando: "Ho l'esame di maturità, non avevo l'ultimo euro. Scusate". Una frase semplice, spontanea e sincera che in poche ore ha fatto il giro dei social network.La vicenda è diventata virale grazie a un video pubblicato su TikTok, dove migliaia di utenti hanno commentato con ironia e solidarietà la situazione vissuta dal giovane maturando. Molti studenti, usciti dalle aule dopo la prima prova e tornati finalmente a consultare il cellulare, si sono imbattuti nella storia, contribuendo a diffonderla ulteriormente e trasformandola in uno degli episodi più curiosi legati alla sessione d'esame.Secondo quanto emerso, il ragazzo aveva acquistato un ticket del valore di 5,50 euro, sufficiente a coprire la sosta dalle 7:53 del mattino fino alle 13:13. Per estendere il parcheggio oltre quell'orario e arrivare al termine della prova senza rischi, sarebbe stato necessario un ulteriore euro, somma che però non aveva a disposizione in quel momento. Da qui la decisione di accompagnare il grattino con una richiesta di comprensione rivolta agli ausiliari del traffico.L'iniziativa ha suscitato una vera e propria mobilitazione online. Numerosi utenti hanno condiviso il post, invitando simbolicamente gli addetti ai controlli a concedere una piccola eccezione in una giornata così importante per uno studente. Tra commenti divertiti e messaggi di incoraggiamento, molti hanno sottolineato come la maturità rappresenti già una fonte di forte stress e come una sanzione avrebbe potuto rendere ancora più complicato il primo giorno di esami.La storia ha attirato l'attenzione anche di diverse testate e portali dedicati al mondo della scuola, che hanno rilanciato l'appello affinché al giovane non venga contestata alcuna violazione. Il caso è così diventato un simbolo della maturità 2026, raccontando con leggerezza una situazione nella quale molti ragazzi si sono riconosciuti: l'ansia dell'esame, gli imprevisti dell'ultimo minuto e la speranza che, almeno per una volta, prevalga il buon senso.Resta ora da capire se il messaggio abbia raggiunto il suo obiettivo. Soltanto nei prossimi giorni si saprà se sul parabrezza dell'auto è stata lasciata una contravvenzione oppure se gli ausiliari hanno deciso di tenere conto delle circostanze particolari. In ogni caso, la vicenda ha già ottenuto un risultato: regalare un sorriso a migliaia di studenti alle prese con uno dei momenti più importanti del loro percorso scolastico.Va inoltre ricordato che la normativa più recente in materia di sosta a pagamento prevede che, in caso di ticket scaduto, l'automobilista sia generalmente chiamato a corrispondere l'importo relativo al periodo di parcheggio non coperto dal pagamento effettuato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali vigenti. Un aspetto che potrebbe limitare eventuali conseguenze economiche per il giovane, qualora fosse accertata l'irregolarità.Nel frattempo, il bigliettino lasciato sul cruscotto continua a circolare online, diventando uno degli episodi più commentati di questa maturità e dimostrando come, a volte, una semplice frase scritta a penna possa trasformarsi in un fenomeno virale capace di coinvolgere migliaia di persone.