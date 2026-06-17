Investito in bici, muore ciclista

La conducente, sotto shock, si è immediatamente fermata per prestare i primi soccors

Tragedia nella mattinata a Castel Volturno, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 74 anni, Luigi Esposito, residente nella cittadina domiziana. Si tratta della seconda vittima della strada registrata in appena due giorni nello stesso territorio, un dato che riaccende con forza l’attenzione sul tema della sicurezza stradale lungo la via Domiziana. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, lungo il tratto compreso tra via Veneto e la località di Pinetamare. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava in sella alla propria bicicletta e stava attraversando la carreggiata, presumibilmente sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta un’autovettura BMW guidata da una donna di nazionalità polacca.



L’impatto è stato particolarmente violento. Il ciclista sarebbe stato colpito in pieno, riportando un grave trauma cranico a seguito dell’urto contro il parabrezza del veicolo e successivamente una rovinosa caduta sull’asfalto. La conducente, sotto shock, si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi e allertare le autorità.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il 74enne in condizioni critiche presso il Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande. Le condizioni dell’uomo sono apparse sin da subito disperate: privo di sensi e con una copiosa perdita di sangue, è stato sottoposto a manovre di rianimazione, intubazione e a un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante gli sforzi del personale medico, il paziente è deceduto poche ore dopo a causa della gravità delle lesioni riportate.



Nel frattempo, la Polizia Locale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, utili per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’esame autoptico, oltre al sequestro del veicolo e agli accertamenti tossicologici e alcolemici sulla conducente.



Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna avrebbe dichiarato di essere una turista arrivata da pochi giorni in Italia e di viaggiare in compagnia di una connazionale seduta sul lato passeggero al momento dell’impatto. Il comandante della Polizia Municipale, Domenico De Simone, ha confermato lo stato di forte shock dell’automobilista, precisando che saranno comunque le indagini a chiarire ogni aspetto della vicenda.



L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della via Domiziana, in particolare nel tratto di fronte alla zona di Pinetamare, dove si è verificato l’investimento. Si tratta di un’area che, secondo quanto evidenziato da residenti e osservatori, non sarebbe stata interessata dagli ultimi interventi di installazione di dissuasori di velocità, a differenza di altri segmenti della stessa arteria stradale.