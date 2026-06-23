Incendio sul traghetto, donna incinta intossicata e ricoverata

Altre persone avrebbero riportato lievi malesseri a causa del denso fumo nero sprigionato

Momenti di paura al largo del porto di Salerno, dove un incendio è divampato a bordo di un traghetto diretto a Capri con circa cinquanta passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo. L'allarme è scattato mentre l'imbarcazione si trovava nelle acque antistanti il Porto di Salerno. Immediato l'intervento della Guardia Costiera, che ha inviato una motovedetta per avviare le operazioni di evacuazione e trasferire in sicurezza i passeggeri verso la terraferma.



Al Molo Manfredi sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo, oltre a tre ambulanze del 118 e dell'associazione Vopi e un'automedica predisposte per assistere eventuali feriti o persone intossicate dal fumo.



Tra i passeggeri soccorsi figura una donna in stato di gravidanza che ha accusato sintomi da inalazione di fumo ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non destano preoccupazione. Altre persone avrebbero riportato lievi intossicazioni a causa del denso fumo nero sprigionato dall'incendio.



Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla sala motori del traghetto. Saranno però gli accertamenti dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto a stabilire con precisione le cause del rogo.



Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'imbarcazione sono proseguite per diverse ore. Al momento non si registrano vittime né feriti gravi.