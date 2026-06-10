Incendio nel campo Rom, evacuato in 60

L’area è stata presidiata da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Protezione Civile

Un incendio è divampato nella tarda notte all’interno del campo rom di Scampia, provocando momenti di forte apprensione e rendendo necessaria l’evacuazione di decine di persone. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 100 metri quadrati, all’interno della quale si trovavano diverse strutture precarie. A causa della rapida propagazione del rogo, circa 60 persone sono state allontanate in via precauzionale, tra cui anche alcuni soggetti in condizioni di particolare fragilità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi, mentre proseguono le operazioni di spegnimento completo e successivo smassamento del materiale bruciato. In supporto alle operazioni è stato impiegato anche un carro aria, utilizzato per la ricarica delle bombole d’ossigeno destinate agli operatori impegnati negli interventi più complessi.

L’area è stata presidiata da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Protezione Civile, impegnati nelle attività di sicurezza e assistenza alla popolazione evacuata. Contestualmente è stata avviata l’organizzazione di un’area di accoglienza temporanea per i nuclei familiari allontanati dalle baracche.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente convocato il Centro di coordinamento dei soccorsi per monitorare l’evoluzione della situazione. Alla riunione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, al fine di coordinare gli interventi e la gestione dell’emergenza.

Le autorità competenti stanno inoltre valutando le condizioni di sicurezza delle strade limitrofe, che al momento non risultano interessate da restrizioni alla circolazione.