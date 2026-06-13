Incendio all'ospedale: pazienti evacuati

A favorire la combustione sarebbero stati alcuni materiali custoditi all'interno del vano e componenti dell'impianto di climatizzazione presenti nella zona

Mattinata di tensione all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove poco dopo l'alba un principio d'incendio ha reso necessario l'intervento dei soccorsi e l'attivazione delle procedure di sicurezza previste per le emergenze. L'allarme è scattato intorno alle 6.30 quando, da un locale adibito a deposito situato nell'area adiacente al Pronto Soccorso, si sono sprigionate fiamme e una consistente quantità di fumo. A favorire la combustione sarebbero stati alcuni materiali custoditi all'interno del vano e componenti dell'impianto di climatizzazione presenti nella zona.

La nube di fumo che si è sviluppata ha raggiunto rapidamente gli spazi circostanti, inducendo i responsabili della struttura ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare pazienti, operatori e visitatori.

In via precauzionale è stata quindi disposta la temporanea evacuazione del Pronto Soccorso. Le persone presenti sono state accompagnate in aree sicure, mentre alcuni degenti sono stati trasferiti in altri reparti dell'ospedale per consentire il regolare proseguimento delle attività assistenziali.

Determinante l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per contenere il focolaio ed evitare qualsiasi estensione dell'incendio ad altri settori del presidio sanitario. Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità e hanno consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.

Terminata la fase di emergenza, sono stati avviati gli accertamenti tecnici per individuare con precisione le cause che hanno provocato il rogo e per verificare l'entità dei danni subiti dagli ambienti coinvolti.

Non risultano persone ferite né intossicate. Resta tuttavia lo spavento per quanto accaduto in una delle aree più delicate della struttura ospedaliera, con momenti di apprensione vissuti sia dal personale sanitario sia dai cittadini presenti al momento dell'incidente.