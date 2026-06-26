Il sindaco di Scafati vuole dimettersi: "Minacciato da due persone"

Le forze dell’ordine non risultano aver diffuso al momento ulteriori dettagli sull’episodio

Una segnalazione pubblica arriva dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che tramite i social ha riferito di aver subito una grave intimidazione. Secondo quanto da lui dichiarato, nella giornata di ieri sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter, che lo avrebbero minacciato. L’episodio ha avuto un forte impatto sul primo cittadino, che ha espresso preoccupazione per la propria incolumità e per quella dei familiari.



Nel messaggio diffuso online, Aliberti ha parlato della possibilità di riflettere sulle proprie dimissioni alla luce dell’accaduto. Le forze dell’ordine non risultano aver diffuso al momento ulteriori dettagli sull’episodio, che resta oggetto di attenzione e verifiche.