Grande caldo fino ai primi di luglio: in Campania picco di 39 gradi

Le condizioni più critiche si registrano soprattutto nelle aree interne

L'estate è appena iniziata, ma in Campania il termometro sta già facendo registrare valori tipici delle settimane più torride di agosto. Da diversi giorni un vasto campo di alta pressione di origine nordafricana domina il Mediterraneo, portando stabilità atmosferica, assenza di precipitazioni e temperature in costante aumento su gran parte della regione. Le condizioni più critiche si registrano soprattutto nelle aree interne, dove nelle prossime ore le colonnine di mercurio potrebbero sfiorare i 39 gradi. Benevento si prepara a vivere giornate particolarmente difficili, con valori tra i più elevati dell'intero territorio nazionale. Anche nelle altre province campane il caldo si farà sentire, complice un cielo quasi sempre sereno e una ventilazione molto debole.



A rendere questa fase meteorologica particolarmente pesante non è soltanto l'intensità delle temperature diurne, ma soprattutto la difficoltà dell'ambiente a raffreddarsi durante la notte. L'alta pressione, infatti, favorisce l'accumulo di calore nelle aree urbane, dove asfalto, edifici e superfici cementificate continuano a rilasciare energia anche dopo il tramonto.



Il fenomeno sarà accentuato dalla concomitanza con il periodo dell'anno caratterizzato dal maggior numero di ore di luce. Le lunghe giornate consentono infatti al sole di riscaldare il terreno per molte più ore rispetto agli altri mesi, contribuendo ad aumentare ulteriormente il carico termico accumulato durante il giorno.



Le conseguenze si avvertiranno soprattutto nelle ore notturne. In molte città campane si prevedono temperature minime superiori ai 25 gradi, condizioni che gli esperti definiscono "notti tropicali". Si tratta di una situazione che rende più difficile il riposo e aumenta la sensazione di disagio, in particolare per anziani, bambibbe aumentare la sensazione di caldo percepito.



Secondo le attuali previsioni, questa fase non dovrebbe esaurirsi rapidamente. A differenza delle tradizionali ondate di calore che durano pochi giorni, il promontorio africano potrebbe mantenere la propria influenza sul Mediterraneo ancora per diverse settimane, accompagnando il Sud Italia fino all'inizio di luglio con temperature superiori alla media stagionale.



Gli esperti monitorano la possibile evoluzione dei modelli meteorologici che, al momento, ipotizzano l'arrivo di correnti più instabili dall'Atlantico nei primi giorni del prossimo mese. Solo un eventuale ingresso di aria più fresca potrebbe interrompere la lunga fase di caldo che sta interessando l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale.



Nel frattempo, le autorità sanitarie raccomandano prudenza nelle ore più calde della giornata, una corretta idratazione e particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, mentre la Campania si prepara ad affrontare una delle prime vere ondate di calore dell'estate 2026.