Giovane infermiere del Cotugno muore in un incidente

Gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale

Un tragico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di ieri sul litorale di Castel Volturno, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria motocicletta. La vittima, J. F., residente a Napoli e infermiere presso l'ospedale Cotugno, aveva trascorso la giornata al mare prima del drammatico schianto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane era appena uscito dal parcheggio di uno stabilimento balneare situato in via Leoncavallo, sul lungomare di Ischitella, quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote.



La moto ha terminato la sua corsa contro l'ingresso in muratura di un altro lido presente lungo la stessa arteria stradale. L'impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al ventisettenne che, nonostante indossasse regolarmente il casco protettivo, è deceduto poco dopo l'incidente.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti del commissariato di Castel Volturno, i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e il personale sanitario del 118. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Presenzano, che hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento dell'incidente.



Per consentire le operazioni di soccorso e gli adempimenti disposti dall'autorità giudiziaria, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Successivamente, su disposizione del magistrato di turno del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la salma è stata trasferita presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove sarà eseguito l'esame autoptico.



La tragedia si è consumata lungo un tratto della costa domiziana particolarmente frequentato durante la stagione estiva, al confine con il territorio di Giugliano. Un'area caratterizzata dalla presenza di numerosi stabilimenti balneari e meta abituale di giovani e famiglie, oggi scossa da un dramma che ha lasciato sgomento amici, colleghi e familiari della vittima.