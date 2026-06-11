Gigli di Nola, il prefetto prepara un duro piano di sicurezza per l'evento

Il prefetto ha ribadito che la tradizione deve essere tutelata ma al tempo stesso accompagnata da regole chiare e rigorose

In vista della prossima edizione della Festa dei Gigli di Nola, si è svolto un nuovo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato alla definizione delle misure organizzative e di controllo necessarie per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza. Il vertice è stato presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari e si è tenuto a Nola, città simbolo della tradizione legata alla storica celebrazione. Alla riunione hanno preso parte anche il procuratore della Repubblica di Nola, il sindaco e gli organizzatori dell’evento, coinvolti direttamente nel confronto sulle criticità operative e logistiche.

Durante l’incontro è stata analizzata nel dettaglio l’intera macchina organizzativa della festa, che ogni anno richiama migliaia di persone non solo dal territorio nolano ma anche da numerosi comuni limitrofi e da altre province. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla gestione dei flussi di partecipanti, sulla sicurezza dei percorsi e sulla prevenzione di eventuali situazioni di rischio legate all’elevata affluenza.

Il prefetto ha ribadito che la tradizione deve essere tutelata ma al tempo stesso accompagnata da regole chiare e rigorose. Tra le misure discusse, particolare rilievo assume la definizione di un orario di chiusura delle celebrazioni, pensato per garantire il controllo della manifestazione e ridurre le criticità legate alla presenza prolungata di grandi folle.

Nei prossimi giorni verranno adottati i provvedimenti operativi necessari, che riguarderanno sia il piano di sicurezza sia gli aspetti sanitari. È previsto inoltre un rafforzamento dei servizi di vigilanza sul territorio, con un incremento delle forze impegnate nel controllo dell’ordine pubblico, soprattutto nelle aree interessate dal passaggio dei Gigli, che dovranno muoversi lungo le strade strette del centro cittadino.

Nel corso del comitato è stato anche evidenziato un dato relativo alla sicurezza urbana: nella città di Nola si è registrato un calo della delittuosità pari al 9%, un indicatore che le autorità auspicano possa essere consolidato anche nei prossimi mesi.

L’obiettivo complessivo resta quello di consentire lo svolgimento di una delle manifestazioni più identitarie del territorio in condizioni di piena sicurezza, preservandone il valore culturale e popolare ma garantendo al tempo stesso la tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità dei partecipanti.