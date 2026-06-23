Furti di auto, arrestato pluripregiudicato

L’ordinanza è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata

Svolta nelle indagini su un furto d’auto avvenuto lo scorso 9 marzo a Lettere, in provincia di Napoli. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, è stato raggiunto da un provvedimento cautelare emesso dall’autorità giudiziaria con l’ipotesi di furto aggravato. L’ordinanza è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, ed eseguita dai Carabinieri della stazione di Lettere.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe impossessato di una Fiat Panda parcheggiata lungo la strada, dopo aver forzato la portiera e il blocco di accensione del veicolo. Il colpo sarebbe avvenuto senza l’uso di chiavi originali, mediante l’effrazione dei sistemi di sicurezza dell’auto.



Determinanti per l’identificazione del presunto autore del furto sarebbero state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunali installati in piazza Depugliano. Dai filmati emergerebbe la presenza del soggetto mentre si aggira tra diversi veicoli parcheggiati, intento a manomettere le serrature prima di allontanarsi a bordo dell’auto poi risultata rubata.



A rafforzare il quadro indiziario, secondo gli inquirenti, sarebbe stato anche l’esito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dell’indagato. Nel corso dell’operazione i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato alcuni indumenti ritenuti compatibili con quelli indossati dall’autore del furto e visibili nelle registrazioni video acquisite.



L’uomo, che risulta avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed è gravato da recidiva specifica infraquinquennale, non si è presentato all’interrogatorio preventivo disposto dall’autorità giudiziaria.



Al termine delle procedure di rito, il 52enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico.



Le indagini proseguono per definire nel dettaglio la dinamica del furto e verificare eventuali ulteriori responsabilità.