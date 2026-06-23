Francesco Annunziata eletto vicepresidente nazionale di Trasportounito: «L’autotrasporto merita rispetto e tutele concrete»

La sua elezione rappresenta un riconoscimento per il percorso svolto negli anni e per l’impegno costante profuso a sostegno della categoria

Un importante riconoscimento per il mondo dell’autotrasporto campano arriva da Roma, dove lo scorso 22 giugno si è svolto il congresso nazionale di Trasportounito, una delle principali associazioni di rappresentanza degli autotrasportatori professionisti italiani. Nel corso dell’assemblea è stata ufficializzata l’elezione di Francesco Annunziata alla carica di vicepresidente nazionale dell’organizzazione. Nato a Ottaviano nel 1966 e laureato in Economia, Annunziata è un imprenditore del settore dell’autotrasporto che da oltre un decennio è impegnato all’interno di Trasportounito, distinguendosi per un approccio orientato al dialogo istituzionale e alla difesa degli interessi delle imprese del comparto.



La sua elezione rappresenta un riconoscimento per il percorso svolto negli anni e per l’impegno costante profuso a sostegno di una categoria che continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’economia nazionale, nonostante le numerose difficoltà che caratterizzano il settore.



Secondo il neo vicepresidente nazionale, una delle principali sfide che attendono l’autotrasporto riguarda la necessità di restituire maggiore forza e autonomia alle aziende del comparto. Annunziata sottolinea infatti come molte imprese si trovino oggi a operare in condizioni di forte dipendenza dalla committenza, con margini di manovra sempre più ridotti. A ciò si aggiunge la crescente carenza di autisti professionisti, una problematica che negli ultimi anni ha inciso profondamente sugli equilibri organizzativi delle aziende.



«Occorre lavorare con determinazione – evidenzia Annunziata – per creare condizioni che consentano alle imprese di operare con maggiore serenità e sostenibilità economica, restituendo centralità a chi investe e produce valore nel settore».



Tra gli obiettivi indicati dal nuovo vicepresidente figura anche la necessità di superare modelli di rappresentanza che, a suo giudizio, non sempre hanno saputo interpretare le reali esigenze degli operatori del trasporto merci. Per Annunziata è indispensabile costruire un sistema più moderno ed efficace, capace di promuovere riforme strutturali e garantire condizioni economiche adeguate alle imprese.



Particolare attenzione viene riservata al tema delle tariffe. Il dirigente di Trasportounito ritiene infatti necessario avviare un confronto istituzionale finalizzato all’introduzione di strumenti normativi che assicurino compensi coerenti con i costi effettivi sostenuti dalle aziende, tutelando così la sostenibilità dell’intera filiera.



Nel suo intervento, Annunziata ha inoltre ribadito il valore sociale dell’autotrasporto, definendolo un servizio essenziale per il funzionamento del Paese. Ogni giorno migliaia di imprese e lavoratori garantiscono il trasporto delle merci lungo la rete nazionale, consentendo a cittadini e aziende di avere a disposizione beni e prodotti indispensabili.



«L’autotrasporto – sostiene – è un bene comune. Muove l’economia, collega i territori e permette a tutti di trovare ciò di cui hanno bisogno. Dietro questo sistema ci sono donne e uomini che lavorano senza sosta, spesso lontano dalle proprie famiglie e in orari in cui il resto del Paese riposa».



Da qui l’invito a riconoscere con maggiore rispetto il ruolo svolto dagli autisti e dagli operatori del settore, figure che rappresentano uno degli ingranaggi fondamentali della catena logistica nazionale.



Con la nomina alla vicepresidenza nazionale, Francesco Annunziata si prepara ad affrontare una nuova fase del proprio impegno associativo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle imprese e contribuire alla crescita di un comparto considerato strategico per lo sviluppo economico del Paese.



«Dedico questa conferma – conclude Annunziata – a tutto il popolo dell’autotrasporto, che da oggi può contare su una rappresentanza ancora più forte e determinata nel difendere i diritti e il futuro della categoria».