Fiamme sui binari, stop alla Circum tra Scafati e Poggiomarino

L’Eav ha fatto sapere che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore

Disagi alla circolazione ferroviaria sulle linee vesuviane dell’Eav a causa di un incendio sviluppatosi nelle vicinanze dei binari. La tratta compresa tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino è stata temporaneamente sospesa per consentire l’intervento in sicurezza dei soccorritori. Secondo quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, il provvedimento si è reso necessario dopo la segnalazione di un principio di incendio nelle aree adiacenti alla linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona interessata dal rogo.

Per consentire l’attività dei soccorritori ed evitare rischi alla circolazione, il traffico ferroviario tra Scafati e Poggiomarino è stato momentaneamente interrotto. Al momento non sono stati resi noti i tempi necessari per il ripristino del servizio.

L’Eav ha fatto sapere che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore in base all’evoluzione della situazione e all’esito delle verifiche lungo la sede ferroviaria.