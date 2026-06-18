Fiammata all'asilo, due bimbi gravemente ustionati

Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno valutato la gravità della situazione e disposto l’intervento di due eliambulanze

Momenti di grande apprensione nella frazione di Piattoni, nel comune di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, dove due bambini di cinque anni sono rimasti gravemente ustionati durante un’attività didattica svolta all’interno della scuola dell’infanzia di via Carrafo. L’incidente si è verificato nel corso di un esperimento educativo organizzato in aula con la presenza delle insegnanti. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, durante l’attività sarebbe stato utilizzato un liquido infiammabile la cui esatta natura è ancora oggetto di accertamenti. Per cause al momento non chiarite, il materiale avrebbe provocato un’improvvisa e violenta fiammata che ha investito i due piccoli alunni, un bambino e una bambina, causando ustioni in diverse parti del corpo.



Immediata la richiesta di soccorso. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno valutato la gravità della situazione e disposto l’intervento di due eliambulanze. I bambini sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, e successivamente ricoverati presso l’ospedale pediatrico Salesi, dove sono attualmente assistiti da un’équipe specialistica.



Secondo quanto emerso nelle ore successive, entrambi i piccoli pazienti sono stati sottoposti a sedazione e intubazione per consentire ai medici di gestire al meglio il quadro clinico. Non sarebbero tuttavia in pericolo di vita. I sanitari stanno effettuando ulteriori valutazioni per stabilire l’estensione delle ustioni e definire il percorso terapeutico più adeguato. Tra le ipotesi prese in considerazione vi sarebbe anche un eventuale trasferimento presso il Centro Grandi Ustionati di Cesena, struttura specializzata nel trattamento di lesioni particolarmente complesse.



Parallelamente all’assistenza sanitaria, sono state avviate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sotto esame vi sono le modalità di svolgimento dell’attività didattica, il tipo di sostanza utilizzata e le circostanze che hanno portato all’innesco della fiammata.



Gli investigatori hanno già ascoltato le insegnanti presenti al momento dell’incidente, il personale scolastico e la dirigenza dell’istituto. Nel frattempo, l’aula in cui si è verificato l’episodio è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari.



La vicenda ha profondamente colpito l’intera comunità locale. Numerosi i messaggi di solidarietà rivolti alle famiglie dei due bambini, mentre il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, ha espresso vicinanza ai genitori e ha manifestato l’auspicio di una pronta guarigione per i piccoli coinvolti. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il forte turbamento che l’episodio ha generato nella cittadinanza.



Anche la dirigente scolastica, Maria Vitali, ha annunciato l’avvio di verifiche interne parallele all’inchiesta giudiziaria, confermando la piena collaborazione dell’istituto con gli organi investigativi. In segno di attenzione verso quanto accaduto e per consentire lo svolgimento degli accertamenti, è stata inoltre disposta la chiusura della scuola per la giornata successiva.



L’obiettivo degli inquirenti resta quello di chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità, mentre l’intera comunità continua a seguire con apprensione l’evoluzione delle condizioni dei due bambini.