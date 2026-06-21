Esplosione in una casa, dieci evacuati e chiesa chiusa

L’impatto della deflagrazione ha generato allarme tra i residenti della zona

Momenti di paura nella mattinata nel pieno centro storico di Roma, dove un’esplosione si è verificata all’interno di un appartamento situato in via degli Orsini, al civico 34, a pochi passi da piazza dell’Orologio e da via del Governo Vecchio. La deflagrazione ha provocato il ferimento di una persona e l’evacuazione precauzionale di diversi residenti. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 del mattino, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe sviluppata un’esplosione all’interno di un’abitazione al primo piano di uno stabile. Le prime ipotesi investigative fanno pensare a una possibile fuga di gas, ma saranno gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco a chiarire con precisione l’origine dell’accaduto.



L’impatto della deflagrazione ha generato allarme tra i residenti della zona, una delle più frequentate e turistiche della Capitale. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia di Stato, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area.



Nell’esplosione è rimasto ferito un uomo, che è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Secondo quanto trapelato nelle prime ore, avrebbe riportato diverse ustioni, ma le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.



Per precauzione, una decina di persone sono state fatte evacuare dallo stabile interessato dalla deflagrazione, mentre le autorità hanno disposto la chiusura dell’intero edificio per consentire le verifiche strutturali e gli interventi di messa in sicurezza.



La viabilità della zona ha subito pesanti ripercussioni: oltre a via degli Orsini, è stata chiusa anche via di Panico, nel tratto compreso tra via dei Coronari e le aree limitrofe, per consentire l’intervento dei soccorsi e delle squadre tecniche.



Le operazioni proseguono per accertare le cause esatte dell’esplosione e verificare eventuali danni alla struttura, mentre resta alta l’attenzione in uno dei quartieri più delicati e affollati del centro storico romano.