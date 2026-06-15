Due minori litigano per una ragazzina e scatenano il panico

I due 14enni sono stati fermati e accompagnati negli uffici di polizia

Attimi di tensione nel cuore della movida a Pozzuoli, dove due ragazzi di 14 anni sono stati protagonisti di un acceso litigio degenerato quasi in rissa, poi evitata grazie al tempestivo intervento della Polizia. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato tra via Boffa, via Roma e piazza a Mare, a pochi passi dal centro storico e dall’area portuale. Alla base della discussione ci sarebbe stata una rivalità legata a una ragazza, che ha rapidamente coinvolto anche i rispettivi gruppi di amici, contribuendo ad aumentare la tensione.



Secondo quanto ricostruito, nel corso dell’accesa lite sarebbero volate minacce che hanno provocato un fuggi fuggi generale tra i presenti, con decine di giovani che si sono riversati nelle strade e nei vicoli della zona.



Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli, che sono riusciti a riportare la calma e a scongiurare lo scoppio di una vera e propria rissa tra minori. L’azione è stata coordinata dal vicequestore Raffaele Esposito.



I due 14enni sono stati fermati e accompagnati negli uffici di polizia, dove successivamente sono stati affidati ai rispettivi genitori.



Nel corso della stessa serata è stato attivato un servizio interforze nel centro cittadino, con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. L’attività ha portato all’identificazione di 68 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, al controllo di 28 veicoli e all’elevazione di 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.



Durante i controlli è stato inoltre denunciato un parcheggiatore abusivo per violazione del DACUR, nell’ambito delle attività di contrasto all’illegalità diffusa nella zona della movida puteolana.