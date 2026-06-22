Donna senza vita in casa, il figlio ritirava la pensione

Le prime valutazioni effettuate sul posto indicano come ipotesi più probabile una morte naturale

Il corpo senza vita di una donna di 81 anni è stato ritrovato in un appartamento situato al Corso Vittorio Emanuele, nella zona di piazza Cariati a Napoli, a pochi passi dalla stazione della Funicolare Centrale. Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio grazie all’intervento della Polizia di Stato, allertata per una situazione che ha richiesto la verifica all’interno dell’abitazione. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, con il supporto dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 inviato dalla centrale operativa dell’Asl Napoli 1 Centro, la donna era già priva di vita. I tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori si sono purtroppo rivelati inutili, e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.



Le prime valutazioni effettuate sul posto indicano come ipotesi più probabile una morte naturale, anche se sarà la magistratura a stabilire eventuali ulteriori accertamenti. Per questo motivo, in via cautelativa, è stato disposto il sequestro temporaneo della salma, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, che potrà eventualmente disporre esami più approfonditi oppure autorizzare la restituzione ai familiari per lo svolgimento dei funerali.



Le indagini sono affidate agli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della donna e chiarire ogni dettaglio utile alla definizione del caso.



Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, l’anziana viveva nell’appartamento insieme al figlio, che è stato ascoltato dagli investigatori nel corso delle verifiche. Durante gli accertamenti sarebbe emerso che l’uomo avrebbe dichiarato di trattenere la pensione della madre per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia, una circostanza ora al vaglio degli inquirenti per i necessari approfondimenti.



Gli investigatori stanno valutando ogni possibile elemento, pur non emergendo al momento indicazioni che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali. L’ipotesi di un incidente o di eventi violenti risulta infatti, al momento, esclusa dalle prime verifiche effettuate sul posto.



La vicenda resta comunque al vaglio delle autorità competenti, che proseguono gli accertamenti di rito per chiarire definitivamente le circostanze del decesso.