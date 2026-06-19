Domani è il giorno più afoso di questa ondata di calore

Le autorità sanitarie invitano alla prudenza, raccomandando di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde

Weekend segnato da un’intensa ondata di calore sull’Italia, con temperature elevate e condizioni climatiche potenzialmente critiche soprattutto nelle grandi aree urbane. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane, segnala un quadro particolarmente severo per i prossimi giorni. Saranno cinque le città da “bollino rosso” (livello 3), il massimo livello di allerta, indicato in presenza di condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo per le fasce più fragili della popolazione, ma anche per persone sane e attive. Le città interessate sono Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove il caldo raggiungerà valori elevati e persistenti.



A un livello di allerta immediatamente inferiore, il “bollino arancione” (livello 2), si collocano sette città: Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona. In queste aree sono attesi disagi significativi legati alle alte temperature, con particolare attenzione rivolta agli anziani, ai bambini piccoli e ai soggetti con patologie croniche.



Condizioni di “bollino giallo” (livello 1) sono invece previste per Ancona, Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Viterbo, dove il caldo sarà comunque intenso ma con livelli di rischio più contenuti rispetto alle aree in allerta superiore.



L’unica città con “bollino verde”, e quindi senza rischi significativi legati alle ondate di calore, sarà Cagliari.



Le autorità sanitarie invitano alla prudenza, raccomandando di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. L’ondata di calore, secondo le previsioni, potrebbe protrarsi anche nei giorni successivi, mantenendo alta l’attenzione su tutto il territorio nazionale.