Deblattizzazioni in corso: "I consiglieri non postino sui social, è pericoloso"

episodi recentemente documentati sui social network, dove compaiono persone impegnate a filmare o fotografare le operazioni a distanza ravvicinata

Niente selfie, video ravvicinati o dirette social durante gli interventi di deblattizzazione della rete fognaria cittadina. L’Asl Napoli 1 Centro richiama all’ordine consiglieri municipali e cittadini dopo la diffusione online di immagini che mostrerebbero persone troppo vicine alle operazioni di disinfestazione in corso nelle strade di Napoli, con potenziali rischi per la salute e la sicurezza. L’Azienda sanitaria ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune di Napoli, successivamente trasmessa dall’Assessorato alla Salute a tutte e dieci le Municipalità cittadine, per ribadire le regole da rispettare durante gli interventi contro la proliferazione delle blatte. Il documento, dal titolo “Disposizioni inderogabili in materia di sicurezza operativa durante le attività di deblattizzazione della rete fognaria pubblica del Comune di Napoli”, richiama l’attenzione sulla necessità di osservare rigorosamente le norme previste.



Alla base del richiamo vi sarebbero alcuni episodi recentemente documentati sui social network, dove compaiono persone impegnate a filmare o fotografare le operazioni a distanza ravvicinata. Secondo l’Asl, tali comportamenti non rispettano le prescrizioni di sicurezza previste durante l’utilizzo dei prodotti impiegati per la disinfestazione e potrebbero esporre i presenti a sostanze chimiche senza adeguate protezioni.



In queste settimane il Comune di Napoli e l’Asl Napoli 1 Centro stanno portando avanti una vasta campagna di deblattizzazione del sistema fognario cittadino, programmata attraverso un calendario che interessa progressivamente diversi quartieri e strade della città. L’obiettivo è contrastare la proliferazione degli scarafaggi durante il periodo estivo, quando le alte temperature favoriscono la presenza degli insetti nei centri urbani.



Tradizionalmente, gli interventi vengono spesso seguiti anche da consiglieri municipali e rappresentanti del territorio che monitorano l’andamento delle operazioni e raccolgono eventuali segnalazioni dei cittadini. Tuttavia, l’Asl sottolinea che tale attività non può in alcun modo interferire con il lavoro degli operatori specializzati né compromettere le misure di sicurezza previste.



Nella nota vengono elencate tre disposizioni considerate fondamentali. La prima riguarda il divieto assoluto per le persone non autorizzate di avvicinarsi alle aree operative, sostare nelle immediate vicinanze dei pozzetti fognari o interferire con le attività in corso. La seconda prescrive il mantenimento di una distanza minima di sicurezza di almeno venti metri dalle zone interessate dagli interventi. La terza evidenzia come qualsiasi comportamento non conforme possa comportare rischi concreti sia per l’incolumità personale sia per la tutela della salute pubblica.



L’Assessorato alla Salute ha quindi invitato le Municipalità a vigilare affinché tali indicazioni vengano rispettate scrupolosamente, evitando situazioni che possano mettere a rischio cittadini e amministratori. Il messaggio è chiaro: documentare le attività può essere utile per informare la popolazione, ma senza oltrepassare i limiti imposti dalle norme di sicurezza.



La campagna di deblattizzazione proseguirà nelle prossime settimane secondo il programma stabilito, con l’obiettivo di contenere la presenza di insetti nel sottosuolo cittadino e garantire migliori condizioni igienico-sanitarie in vista dei mesi più caldi dell’anno.