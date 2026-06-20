Curve in retromarcia, manovre da paura riprese dalla telecamera

Nel filmato si osserva il veicolo muoversi all’indietro lungo la carreggiata, in un’area dove la visibilità risulta ridotta e la presenza di altre auto è costante

Un episodio di guida pericolosa è stato segnalato nel pomeriggio di ieri a Napoli, in via Marco Rocco di Torrepadula, dove un’automobile è stata ripresa mentre percorreva un tratto di strada in retromarcia lungo una serie di curve, in un contesto caratterizzato da traffico nei due sensi di marcia. A documentare la scena è stato un utente che ha diffuso il video sui social, pubblicandolo sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli. Nel messaggio che accompagna le immagini si sottolinea il rischio corso dagli automobilisti, con la frase: “Si poteva sfiorare la tragedia”.



Nel filmato si osserva il veicolo muoversi all’indietro lungo la carreggiata, in un’area dove la visibilità risulta ridotta e la presenza di altre auto è costante. Alcuni mezzi in transito sono costretti a rallentare bruscamente per evitare possibili collisioni, mentre la situazione genera momenti di evidente criticità.



La diffusione del video ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale in quella zona della città e, più in generale, sul comportamento alla guida in contesti urbani complessi.



Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, compresa la causa che avrebbe portato il conducente a procedere in retromarcia lungo quel tratto di strada, e se vi siano state conseguenze o provvedimenti successivi.



Le immagini continuano a circolare sui social, alimentando richieste di maggiori controlli e interventi per prevenire situazioni analoghe.