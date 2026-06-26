Cede la rete di protezione, chiudono due tratti della Statale Sorrentina

La chiusura interessa entrambe le carreggiate e potrebbe provocare rallentamenti e disagi alla circolazione

Disagi alla circolazione lungo la strada statale 145 "Sorrentina", dove è stata disposta la chiusura temporanea in entrambe le direzioni delle gallerie Varano e Privati, nel tratto compreso tra Castellammare di Stabia e Gragnano. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dopo il distacco di una rete di protezione dalla volta della galleria Varano. L'episodio ha reso necessario l'immediato avvio di verifiche tecniche per accertare le condizioni dell'infrastruttura e garantire la sicurezza degli automobilisti.



Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine, impegnate sia nelle operazioni di controllo sia nella gestione della viabilità, con l'obiettivo di ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.



La chiusura interessa entrambe le carreggiate e potrebbe provocare rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto per i collegamenti tra l'area stabiese e la Penisola Sorrentina. Le verifiche proseguiranno fino al completamento degli interventi necessari per consentire la riapertura in condizioni di piena sicurezza.