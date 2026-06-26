Caldo torrido, nel weekend il picco con 18 città da bollino rosso

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata

L'ondata di caldo continua a interessare gran parte della Penisola e accompagnerà l'Italia anche nel fine settimana, con livelli di allerta elevati in numerose città. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sabato 27 e domenica 28 giugno saranno 18 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute. La situazione più critica è attesa nella giornata di domenica, quando, oltre alle città in allerta rossa, saranno sei quelle contrassegnate dal bollino arancione. Il livello 3 indica condizioni climatiche che possono provocare conseguenze anche per persone sane e attive, oltre che per le categorie tradizionalmente più vulnerabili, come anziani, bambini piccoli e soggetti affetti da patologie croniche.



Nel dettaglio, sia sabato sia domenica il bollino rosso interesserà Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.



Per quanto riguarda il livello di allerta arancione, sabato saranno interessate Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Domenica si aggiungeranno anche Cagliari e Trieste, portando a sei il numero delle città con rischio elevato per le fasce più fragili della popolazione.



Nessuno dei 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza nazionale rientrerà invece nel livello verde, mentre tutte le restanti città saranno classificate con il bollino giallo, che indica una fase di pre-allerta.



L'allerta massima è già in vigore oggi, venerdì 26 giugno, nelle stesse 18 città che resteranno in rosso durante il weekend, a conferma di un'ondata di calore intensa e persistente destinata a proseguire nei prossimi giorni. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere una corretta idratazione e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, limitando gli sforzi fisici all'aperto e privilegiando ambienti freschi e ben ventilati.