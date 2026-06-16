Boscoreale, 100 stecche di sigarette nello zaino del rider

Dagli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle è inoltre emerso che l'uomo aveva già avuto in passato problemi con la giustizia

Un normale zaino da consegne sulle spalle e uno scooter utilizzato come quelli impiegati quotidianamente dai rider. Dietro quell'apparenza, però, si nascondeva un'attività ben diversa. Un uomo è stato arrestato a Boscoreale dalla Guardia di Finanza dopo essere stato sorpreso con un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. L'operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Torre Annunziata durante un servizio mirato al contrasto dei traffici illegali sul territorio. L'attenzione dei finanzieri è stata attirata da uno scooter il cui conducente trasportava, oltre a uno zaino tipico del food delivery, anche una grande borsa che ha insospettito gli investigatori.



Fermato per un controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di un consistente carico di tabacchi lavorati esteri introdotti illegalmente sul mercato. All'interno delle borse sono state rinvenute cento stecche di sigarette, per un peso complessivo di circa venti chilogrammi.



Le verifiche successive hanno fatto emergere ulteriori irregolarità. Il motociclo utilizzato per il trasporto risultava infatti sprovvisto della necessaria copertura assicurativa, mentre il conducente circolava con una patente non più valida perché scaduta.



Dagli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle è inoltre emerso che l'uomo aveva già avuto in passato problemi con la giustizia per vicende analoghe legate al contrabbando di sigarette.



Considerata la quantità di merce sequestrata e gli elementi raccolti durante il controllo, i militari hanno proceduto all'arresto in flagranza. Sia il carico illecito sia il veicolo impiegato per il trasporto sono stati sottoposti a sequestro.



La posizione dell'indagato è stata successivamente esaminata dal Tribunale di Torre Annunziata nel corso del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.



L'intervento rientra nelle attività di contrasto al commercio illegale di tabacchi messe in campo dalla Guardia di Finanza nella provincia di Napoli, un fenomeno che continua a generare profitti significativi per i circuiti dell'economia sommersa e della criminalità, sottraendo risorse al mercato legale e alle casse dello Stato.