Bloccato sull'A16 con 25 chili di droga

Il controllo più accurato ha così permesso di individuare un vano nascosto appositamente ricavato all’interno dell’auto

Un controllo di routine lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa si è trasformato in un’operazione antidroga con un importante sequestro di sostanze stupefacenti. La Polizia Stradale ha infatti arrestato due uomini trovati in possesso di circa 25 chilogrammi di hashish abilmente occultati all’interno del veicolo su cui viaggiavano. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Grottaminarda, impegnati in normali attività di vigilanza e controllo del traffico. Proprio durante uno di questi servizi, una pattuglia ha fermato un’auto per accertamenti di routine.

Fin dai primi momenti, l’atteggiamento dei due occupanti e alcuni elementi emersi nel corso delle verifiche hanno insospettito gli agenti, spingendoli ad approfondire l’ispezione del mezzo. Il controllo più accurato ha così permesso di individuare un vano nascosto appositamente ricavato all’interno dell’auto, dove erano stati sistemati numerosi panetti di hashish.

La sostanza stupefacente, una volta recuperata e sottoposta a sequestro, è risultata avere un peso complessivo di circa 25 chilogrammi. Un quantitativo rilevante, che secondo gli investigatori sarebbe stato destinato ad alimentare il mercato dello spaccio in diverse aree del territorio.

Al termine degli accertamenti, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Benevento, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione della magistratura per i successivi provvedimenti.