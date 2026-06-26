Blocca una giovane turista in strada e prova a spogliarla

In seguito la giovane è riuscita a mettersi in contatto con l’amica con cui alloggia in una struttura ricettiva

Nel centro di Napoli una giovane turista francese avrebbe segnalato di essere stata vittima di un’aggressione avvenuta nei pressi di via Duomo. La ragazza, apparsa in forte stato di agitazione, è stata successivamente notata da alcuni passanti mentre si trovava tra piazza Nicola Amore e corso Umberto, dopo essersi allontanata dalla persona che l’avrebbe avvicinata. Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane si trovava a camminare in una delle strade del centro storico quando sarebbe stata raggiunta da un uomo sconosciuto. Quest’ultimo avrebbe tentato un approccio violento, ma la ragazza sarebbe riuscita a sottrarsi e a fuggire prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.



Dopo essersi messa in sicurezza, la turista avrebbe raggiunto l’area compresa tra piazza Nicola Amore e corso Umberto, dove è stata poi notata e assistita da alcune persone presenti sul posto. Chi l’ha soccorsa ha riferito di averla vista profondamente turbata e in lacrime per quanto accaduto pochi minuti prima.



In seguito la giovane è riuscita a mettersi in contatto con l’amica con cui alloggia in una struttura ricettiva del centro città. La donna l’ha raggiunta poco dopo e l’ha accompagnata nuovamente nel bed and breakfast, dove la turista ha potuto trovare supporto e riprendersi dallo shock.



L’episodio si sarebbe verificato nell’area di via Duomo, zona centrale e molto frequentata anche dai visitatori. Nelle ore successive la giovane avrebbe espresso l’intenzione di presentare denuncia alle autorità competenti, consentendo l’avvio degli approfondimenti investigativi necessari a chiarire l’accaduto e risalire all’eventuale responsabile.



Le verifiche sono tuttora in corso e al momento non risultano ulteriori dettagli ufficiali. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a definire con precisione la dinamica dei fatti.