Bimba di 4 mesi muore all'asilo nido

Nel giro di pochi minuti è intervenuto il personale del 118, che ha avviato sul posto le manovre di rianimazione pediatrica nel tentativo di rianimare la neonata

Una tragedia improvvisa ha scosso il Salento nella mattinata, quando una neonata di soli quattro mesi ha perso la vita poco dopo il suo arrivo all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Secondo quanto ricostruito, il dramma si è consumato all’interno di un asilo nido situato a Santa Maria di Leuca, dove la piccola si trovava affidata alle cure della struttura, gestita da religiose. In pochi istanti, la situazione sarebbe precipitata: la bambina avrebbe accusato un malore improvviso e avrebbe smesso di respirare, facendo scattare immediatamente l’allarme tra il personale presente.Le educatrici hanno contattato senza esitazione il numero di emergenza 112, temendo un grave episodio di soffocamento o un possibile rigurgito. Tra le ipotesi prese in considerazione anche quella della Sids, la cosiddetta “sindrome della morte in culla”, una condizione rara e purtroppo spesso imprevedibile che colpisce i lattanti.Nel giro di pochi minuti è intervenuto il personale del 118, che ha avviato sul posto le manovre di rianimazione pediatrica nel tentativo di rianimare la neonata, colpita da un arresto cardiaco. Le operazioni sono proseguite con urgenza durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Tricase, ma ogni tentativo si è rivelato vano.All’arrivo al “Cardinale Panico” i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Resta ora da chiarire con esattezza la causa del malore che ha portato al tragico epilogo. Le autorità competenti potrebbero disporre ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso.