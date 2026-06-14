Bagnante picchiato in spiaggia con una pala

anche un furto ai danni di una ragazza che, mentre trascorreva alcune ore in spiaggia, si è accorta della scomparsa del proprio portafoglio

Un fine settimana segnato da episodi di tensione e violenza sulle spiagge napoletane, da Posillipo fino a Largo Sermoneta, dove si sono resi necessari diversi interventi delle forze dell’ordine tra carabinieri e polizia locale. Le segnalazioni raccolte nelle ultime ore raccontano di aggressioni, furti e situazioni che hanno generato preoccupazione tra residenti e bagnanti. A denunciare quanto accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha riferito le testimonianze raccolte sulla spiaggia libera di Donn’Anna. Secondo quanto raccontato dai presenti, un cittadino romeno sarebbe stato aggredito da alcuni giovani e colpito con una pala da spiaggia durante un alterco avvenuto sull’arenile.

Nella stessa area si sarebbe verificato anche un furto ai danni di una ragazza che, mentre trascorreva alcune ore in spiaggia, si è accorta della scomparsa del proprio portafoglio. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati a raccogliere la denuncia e ad avviare gli accertamenti del caso.

I fatti segnalati contribuiscono ad alimentare le preoccupazioni per la sicurezza lungo alcuni tratti del litorale cittadino, particolarmente frequentati durante la stagione estiva, dove nelle ultime settimane sono stati registrati diversi episodi di degrado e comportamenti violenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.