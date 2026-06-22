Auto sorpassa e uccide una ciclista

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine

Tragedia sulle strade alle porte di Palermo, nei pressi della frazione di Pioppo, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un gruppo di ciclisti in transito lungo una strada extraurbana. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita e un terzo ciclista è stato trasportato in ospedale in stato di shock. L’episodio si è verificato nel corso di un sorpasso che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in un tratto con linea continua e in condizioni di forte pericolo. Un’autovettura, una Fiat 500X diretta verso la frazione di Pioppo, avrebbe superato alcuni veicoli invadendo la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva il gruppo di ciclisti diretto verso Palermo.



L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una delle persone coinvolte. La vittima è una donna di 41 anni, identificata come Mirela Nicoletta Rusu, deceduta sul colpo a seguito dello scontro. Il compagno che si trovava con lei è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso in evidente stato di choc, mentre un altro ciclista ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto in codice giallo all’ospedale Ingrassia, senza pericolo di vita.



Tragedia sulle strade alle porte di Palermo, nei pressi della frazione di Pioppo, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un gruppo di ciclisti in transito lungo una strada extraurbana. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita e un terzo ciclista è stato trasportato in ospedale in stato di shock.

L’episodio si è verificato nel corso di un sorpasso che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in un tratto con linea continua e in condizioni di forte pericolo. Un’autovettura, una Fiat 500X diretta verso la frazione di Pioppo, avrebbe superato alcuni veicoli invadendo la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva il gruppo di ciclisti diretto verso Palermo.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una delle persone coinvolte. La vittima è una donna di 41 anni, identificata come Mirela Nicoletta Rusu, deceduta sul colpo a seguito dello scontro. Il compagno che si trovava con lei è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso in evidente stato di choc, mentre un altro ciclista ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto in codice giallo all’ospedale Ingrassia, senza pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine. Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale e ai carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale, sotto il coordinamento della Procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia.

Il conducente dell’auto, un uomo di 38 anni, è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed è risultato negativo all’alcol test. Nonostante ciò, la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno valutando l’ipotesi di reato di omicidio stradale in relazione alla dinamica dell’incidente.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il veicolo avrebbe tentato un sorpasso in un tratto non consentito, perdendo il controllo della manovra e invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungevano i ciclisti. La violenza dell’impatto ha reso inevitabili le gravi conseguenze.

La salma della vittima è stata successivamente restituita ai familiari su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intera comunità locale è sotto choc per l’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione ogni fase della tragedia.. Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale e ai carabinieri delle stazioni di Pioppo e Monreale, sotto il coordinamento della Procura di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia.



Il conducente dell’auto, un uomo di 38 anni, è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed è risultato negativo all’alcol test. Nonostante ciò, la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno valutando l’ipotesi di reato di omicidio stradale in relazione alla dinamica dell’incidente.



Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il veicolo avrebbe tentato un sorpasso in un tratto non consentito, perdendo il controllo della manovra e invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungevano i ciclisti. La violenza dell’impatto ha reso inevitabili le gravi conseguenze.



La salma della vittima è stata successivamente restituita ai familiari su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intera comunità locale è sotto choc per l’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione ogni fase della tragedia.