Auto in fiamme nel parcheggio del Centro direzionale

Accertata la gravità della situazione, è stato immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco

Un principio d’incendio sviluppatosi all’interno del parcheggio G1 del Centro Direzionale di Napoli ha richiesto ieri un rapido intervento delle guardie giurate e dei vigili del fuoco, evitando conseguenze ben più gravi per le numerose auto in sosta nell’area. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 quando il portiere dello stabile ha contattato la centrale operativa del Consorzio GESECEDI dopo aver notato del fumo fuoriuscire da una griglia metallica che collega i garage interrati con la sede stradale. La segnalazione ha fatto immediatamente scattare le procedure di emergenza.

Dalla centrale è stata inviata una pattuglia del servizio di vigilanza coordinata dal sottotenente Giovanni Cacciola. Giunti sul posto, gli operatori hanno effettuato un’ispezione dei livelli sotterranei del parcheggio per individuare l’origine del fumo. Nonostante l’assenza di indicazioni precise da parte delle persone presenti nell’area, le guardie hanno proseguito le verifiche fino a raggiungere il piano -2.

Qui è stata scoperta la causa dell’emergenza: un’autovettura completamente avvolta dalle fiamme. I tentativi iniziali di contenere il rogo si sono rivelati insufficienti a causa della rapidità con cui l’incendio si era propagato all’interno del veicolo.

Accertata la gravità della situazione, è stato immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il parcheggio in pochi minuti. I pompieri hanno provveduto a domare l’incendio, mettere in sicurezza l’area interessata e scongiurare il rischio che le fiamme potessero coinvolgere altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Grazie alla tempestività della segnalazione e al rapido intervento degli operatori della vigilanza e dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse provocare danni più estesi all’interno dell’autorimessa.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo dell’autovettura. Non si registrano feriti. L’episodio ha comunque evidenziato l’importanza della sorveglianza e della rapidità di intervento nelle aree ad alta concentrazione di veicoli, dove anche un singolo incendio può trasformarsi in breve tempo in una situazione di grave pericolo.