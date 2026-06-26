Arresto cardiaco dopo un gelato, viene rianimato in strada ma muore in ospedale

L’uomo è arrivato al pronto soccorso in condizioni gravissime, in codice nero, ed è stato dichiarato deceduto all’arrivo

Tragedia a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli, dove un uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un improvviso malore in strada. L’episodio è avvenuto in via Veniero. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato mentre si trovava lungo la strada. Alcuni passanti sono intervenuti prestando i primi soccorsi e, dopo le manovre di emergenza, il malcapitato avrebbe inizialmente ripreso conoscenza. Poco dopo, però, il suo quadro clinico sarebbe nuovamente peggiorato. A quel punto sarebbe stato trasportato in auto da persone presenti sul posto verso l’ospedale San Paolo di Napoli.L’uomo è arrivato al pronto soccorso in condizioni gravissime, in codice nero, ed è stato dichiarato deceduto all’arrivo nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Secondo quanto si apprende, il decesso sarebbe avvenuto durante il trasporto o poco prima dell’ingresso in ospedale.La salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria, che dovranno chiarire le cause esatte del decesso.Secondo quanto riferito da alcune fonti, la vittima sarebbe originaria del nord Italia e si trovava a Napoli per partecipare a un matrimonio di famiglia. Nelle ore precedenti al malore avrebbe mangiato un gelato, ma non risulterebbero particolari condizioni cliniche pregresse segnalate.Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e determinare l’origine del malore.