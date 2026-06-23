Annuncia di voler togliersi la vita, salvato prima di lanciarsi

Nell’attesa, il militare ha infranto il vetro di una finestra riuscendo a entrare nell’appartamento

Momenti di grande apprensione a Sparanise, quando il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di salvare un uomo che aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando una donna si è presentata presso la Stazione dei Carabinieri mostrando ai militari alcuni messaggi ricevuti dal fratello tramite una chat di messaggistica. Il contenuto delle comunicazioni lasciava intendere chiaramente l’intenzione dell’uomo di togliersi la vita. Dopo quei messaggi, ogni tentativo di contatto telefonico era risultato vano.Compresa immediatamente la gravità della situazione, una pattuglia si è recata presso l’abitazione dell’uomo. Giunti sul posto, i militari non hanno ottenuto risposta né al citofono né al campanello. Temendo il peggio, uno dei carabinieri ha raggiunto il primo piano dello stabile arrampicandosi fino a un balcone e, attraverso una tapparella sollevata, ha intravisto l’uomo immobile sul letto all’interno dell’abitazione.A quel punto è stato richiesto con urgenza l’intervento del 118. Nell’attesa, il militare ha infranto il vetro di una finestra riuscendo a entrare nell’appartamento e raggiungere l’uomo, che presentava ferite ed aveva ingerito sostanze tossiche.Il carabiniere ha prestato i primi soccorsi e ha cercato di mantenerlo cosciente fino all’arrivo dei sanitari, rimanendogli accanto e fornendogli supporto in un momento di forte difficoltà emotiva. Successivamente, il personale del 118, intervenuto con un’ambulanza del territorio aurunco e un’automedica, ha stabilizzato l’uomo e disposto il trasferimento all’ospedale di Sessa Aurunca.Le condizioni del paziente non sarebbero tali da far temere per la vita.L’episodio, ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, evidenzia la tempestività dell’intervento dei carabinieri e il ruolo decisivo della segnalazione dei familiari, che ha permesso di evitare conseguenze più gravi.