Albero si abbatte sulla sede stradale a Pompei

Solo il caso ha evitato conseguenze più gravi: al momento del crollo non sarebbero transitati veicoli nel punto interessato

Un violento nubifragio ha colpito nelle ultime ore l’area di Pompei, provocando disagi diffusi e momenti di forte apprensione lungo le principali arterie stradali. La situazione più critica si è registrata in via Ripuaria, dove il cedimento improvviso di diversi alberi ad alto fusto ha causato il blocco completo della carreggiata. Le raffiche di vento e le intense precipitazioni hanno infatti abbattuto i tronchi, che si sono schiantati al suolo invadendo l’intera sede stradale. Il crollo ha coinvolto più punti della carreggiata, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione e l’intervento delle squadre competenti per la messa in sicurezza dell’area.



Solo il caso ha evitato conseguenze più gravi: al momento del crollo non sarebbero transitati veicoli nel punto interessato, scongiurando così possibili incidenti e danni alle persone. Un elemento che ha trasformato quella che poteva essere una tragedia in una situazione di emergenza gestita senza feriti.



Nonostante l’assenza di danni a persone, le ripercussioni sulla viabilità sono state immediate e significative. Il traffico lungo la Strada Statale 145 Sorrentina è rapidamente entrato in crisi, con lunghe code e rallentamenti che si sono protratti per diverse ore.



Le operazioni di rimozione degli alberi e di ripristino della normale circolazione hanno richiesto l’intervento dei mezzi specializzati, impegnati nello sgombero della carreggiata e nella verifica delle condizioni di sicurezza degli altri alberi presenti lungo il tratto stradale.



L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di maltempo che ha interessato l’area pompeiana, confermando la vulnerabilità della rete viaria in presenza di eventi atmosferici intensi e improvvisi.



Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a prestare attenzione nelle zone ancora interessate da possibili criticità legate alla stabilità del verde urbano.