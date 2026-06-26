Ad alta velocità finisce per ribaltarsi

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro

Ancora un incidente lungo via Orazio, a Napoli, dove questa mattina, intorno alle 8, un'automobile si è ribaltata dopo che il conducente ne avrebbe perso il controllo durante la marcia. Secondo le prime informazioni, il veicolo stava procedendo a velocità sostenuta quando è avvenuto l'incidente. L'impatto ha richiamato l'attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area, mentre restano ancora da chiarire le condizioni delle persone coinvolte. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e verificare cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Non si esclude che la velocità possa aver avuto un ruolo nell'accaduto, ma ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori.



Si tratta dell'ennesimo episodio registrato lungo via Orazio, arteria che negli ultimi anni è stata teatro di numerosi incidenti stradali. I residenti denunciano da tempo il passaggio frequente di auto e moto a velocità elevate, chiedendo interventi strutturali per migliorare la sicurezza della strada e ridurre il rischio di nuovi sinistri.



L'ennesimo ribaltamento riaccende così il dibattito sulla necessità di adottare misure efficaci per contrastare l'eccesso di velocità e tutelare automobilisti, motociclisti e pedoni lungo uno dei tratti più discussi della viabilità cittadina.