Accoltellato a una gamba, 19enne in ospedale

Dopo l’episodio, il giovane è riuscito a raggiungere i soccorsi e a ricevere le cure necessarie

Notte di tensione nella zona nord di Napoli, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito da alcuni colpi inferti con un’arma da taglio in circostanze ancora in fase di accertamento. Il giovane, residente nel quartiere di Scampia e già noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso e trasportato all’ospedale CTO, dove è arrivato nelle prime ore della notte con lesioni a una gamba. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando i carabinieri sono stati informati della presenza al pronto soccorso di un giovane con ferite riconducibili a un’aggressione. I militari hanno immediatamente raggiunto il nosocomio per raccogliere le prime informazioni utili a ricostruire l’accaduto.



Secondo una prima versione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il diciannovenne stava camminando lungo via Nuova Dietro la Vigna quando sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter. I due avrebbero tentato di rapinarlo e, durante le fasi dell’aggressione, uno di loro lo avrebbe colpito con un coltello, provocandogli due ferite alla gamba sinistra.



Dopo l’episodio, il giovane è riuscito a raggiungere i soccorsi e a ricevere le cure necessarie. I medici del CTO hanno medicato le ferite e, una volta esclusa la presenza di complicazioni gravi, ne hanno disposto la dimissione con una prognosi di dieci giorni.



Le condizioni del ragazzo non destano particolare preoccupazione, ma restano numerosi gli aspetti da chiarire sulla dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno verificando il racconto fornito dalla vittima e raccogliendo ulteriori elementi che possano confermare o meno l’ipotesi del tentativo di rapina.



Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Napoli Marianella, che stanno effettuando accertamenti nella zona dell’aggressione e analizzando eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso indicato dal giovane. L’obiettivo è identificare i due aggressori e comprendere con precisione le circostanze che hanno portato al ferimento del diciannovenne.