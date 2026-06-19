Abbattuta telecamera del Comune: attacco alle Istituzioni

l’obiettivo era eliminare uno strumento di monitoraggio considerato strategico per la sicurezza dell’area

Nuovo atto vandalico ai danni del sistema di videosorveglianza del porto di Baia, nel territorio di Bacoli. Durante la notte, ignoti hanno danneggiato una telecamera di controllo installata nell’area portuale, rendendola inutilizzabile. Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, si tratterebbe del quarto episodio analogo registrato negli ultimi anni. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che attraverso i propri canali social ha parlato di un gesto deliberato contro la legalità e contro le attività di controllo messe in campo dalle istituzioni.



Secondo la ricostruzione fornita dal primo cittadino, la telecamera sarebbe stata distrutta utilizzando un flex, con l’obiettivo di eliminare uno strumento di monitoraggio considerato strategico per la sicurezza dell’area portuale. Il sindaco ha sottolineato come il dispositivo fosse già stato preso di mira in passato, ricordando un episodio particolarmente grave avvenuto tre anni fa, quando la stessa telecamera fu fatta esplodere con un ordigno durante la notte.



L’esplosione, avvenuta nelle immediate vicinanze di abitazioni, attività commerciali e del Tempio di Diana, provocò un forte boato percepito in gran parte della zona e suscitò notevole preoccupazione tra i residenti.



Dopo l’ultimo episodio, il sindaco ha riferito di aver avuto un confronto con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che avrebbe assicurato un rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio. È stata inoltre annunciata la convocazione di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di analizzare quanto accaduto e individuare eventuali misure da adottare.



Parole di ringraziamento sono state rivolte alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini, tra cui Arma dei Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che stanno lavorando per identificare gli autori del gesto.



L’amministrazione comunale ha già annunciato il ripristino immediato dell’impianto di videosorveglianza, ribadendo la volontà di non arretrare sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio. Le indagini sono in corso per accertare responsabilità e movente dell’azione vandalica.