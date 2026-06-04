A Pompei nuova rotatoria allo svincolo dell'A3

L’intervento è stato progettato per migliorare la gestione dei flussi veicolari in ingresso e in uscita dall’autostrada

È stata aperta al traffico la nuova rotatoria realizzata in prossimità dello svincolo Pompei Scavi dell’autostrada A3, un’opera inserita nel più ampio progetto di ampliamento a tre corsie dell’arteria autostradale che attraversa l’area vesuviana. A sottolinearne l’importanza è stato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, secondo il quale la nuova infrastruttura rappresenta un tassello strategico per la mobilità cittadina e per lo sviluppo del territorio.

L’intervento è stato progettato per migliorare la gestione dei flussi veicolari in ingresso e in uscita dall’autostrada, riducendo le congestioni e aumentando i livelli di sicurezza stradale in una zona interessata ogni anno da un elevato numero di visitatori diretti agli scavi archeologici e ai principali punti di interesse della città.

La rotatoria rientra infatti nel piano di completamento dei lavori di ampliamento dell’A3 e punta a rendere più efficiente il collegamento tra la rete autostradale e il centro urbano di Pompei, favorendo una migliore accessibilità per residenti, turisti e attività economiche.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’opera contribuirà non solo a rendere più fluida la circolazione, ma anche a sostenere la crescita economica e commerciale di un territorio che continua a registrare numeri importanti sul fronte turistico grazie alla presenza del sito archeologico di Parco Archeologico di Pompei.

L’apertura della nuova rotatoria rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nel processo di potenziamento delle infrastrutture dell’area vesuviana, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e accompagnare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni.